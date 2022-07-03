Штайнмайер заявил, что зависимость ФРГ от китайского сырья не менее опасна, чем от российского газа

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2022, 15:39 Источник: ТАСС

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Bernd von Jutrczenka/dpa/globallook.com

Зависимость Германии от китайского сырья не менее опасна, чем зависимость от российского газа. Об этом заявил в воскресенье Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Гамбурге. Его слова приводит агентство dpa.

«В некоторых стратегически важных секторах наша зависимость от китайского сырья значительно больше, чем наша зависимость от российского газа в прошлые годы», - заявил Штайнмайер. По мнению президента, Германии следует искать альтернативу китайским поставкам.

Он также считает, что события вокруг Украины безвозвратно изменили мир, поэтому после урегулирования ситуации Запад больше не сможет проводить прежнюю политику и заниматься бизнесом «так, будто ничего не произошло».

Ранее Штайнмайер подверг критике экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его тесные деловые связи с Россией и негативные последствия его инициатив для Германии.