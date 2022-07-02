Советник главы МВД Украины Денисенко назвал очень высокой вероятность перехода всей Луганской области под контроль ЛНР

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2 июля 2022, 20:45 Источник: ТАСС

Украинские солдаты. Фото: Cover Images/globallook.com

Как очень высокую оценил вероятность перехода всей территории Луганской области Украины под контроль ЛНР советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

«По состоянию на настоящий момент вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная», - заявил Денисенко в субботу агентству РБК-Украина.

По его мнению, ситуация с ДНР не такая однозначная. «Там есть, по сути, две крепости: Славянск и Краматорск. Поэтому не думаю, что это [взятие под контроль ДНР] так просто», - заявил он. Ранее в субботу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что территорию республики освободят на 100% в ближайшее время. https://argumenti.ru/world/2022/07/778852