Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: территорию республики освободят на 100% в ближайшее время

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) в самое ближайшее время будет освобождена на 100%, учитывая активные наступательные действия союзных сил на харьковском и донецком направлениях. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Благодаря активным наступательным действиям ВС РФ совместно с силами ЛНР, территория Луганской народной республики в ближайшем времени будет освобождена полностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Марочко заявил, что «можно с полной уверенностью говорить» о стопроцентном освобождении всей территории ЛНР в ближайшее время.