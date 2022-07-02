Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: территорию республики освободят на 100% в ближайшее время

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2 июля 2022, 14:29 Источник: ТАСС

Sgt. James Hobbs/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) в самое ближайшее время будет освобождена на 100%, учитывая активные наступательные действия союзных сил на харьковском и донецком направлениях. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Благодаря активным наступательным действиям ВС РФ совместно с силами ЛНР, территория Луганской народной республики в ближайшем времени будет освобождена полностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко заявил, что «можно с полной уверенностью говорить» о стопроцентном освобождении всей территории ЛНР в ближайшее время.