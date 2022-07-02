Американский предприниматель Илон Маск встретился с папой Римским Франциском

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2 июля 2022, 09:23 Источник: РИА Новости

Илон Маск, фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Американский предприниматель, инженер и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в своих социальных сетях, что встретился с папой Римским Франциском.

«Для меня было большой честью встретиться вчера с папой», – сообщил предприниматель в Twitter.

В итальянском издании Repubblica сообщаются детали встречи предпринимателя с папой Римским. Отмечается, что визит был частный и нигде не анонсировался, длился около 40 минут в личных апартаментах понтифика в Ватикане. Предметом беседы стали темы окружающей среды и будущего человечества, как отмечает газета. Также с папой Римским Франциском встретились дети Маска.