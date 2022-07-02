Глава офиса Зеленского Ермак назвал два условия снятия антироссийских санкций, в том числе Россия должна компенсировать ущерб

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2 июля 2022, 07:16 Источник: Лента.ру

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, фото из соцсети

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о двух условиях снятия санкций с России. Ермак отметил, что до их соблюдения санкции должны сохраняться и работать.

Заявление главы офиса Зеленского опубликовано на сайте украинского президента.

Первое - Россия должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Второе - Россия должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного Украине и украинским гражданам. Политик подчеркнул, что блок о санкционной политике должен войти в проект гарантий безопасности, подготовленный Киевом, и стать эффективным инструментом для предотвращения новых конфликтов, - сообщает Лента.ру.

Глава офиса Зеленского Ермак ранее говорил, что Украина не согласится на гарантии безопасности для страны, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. По информации политика, Украина нуждается в эффективных гарантиях «для сдерживания будущей агрессии со стороны России» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и прочих.

После начала спецоперации, объявленной 24 февраля, 2022 года, Запад принял несколько пакетов санкций против России.