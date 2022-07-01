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1 июля 2022, 22:52 Источник: Московский комсомолец

фото: МК

Читательница «МК» сообщила, что ее 32-летняя сестра на Украине получила повестку с требованием явиться в военкомат. Автор письма, комментируя повестку сестре - жительнице Николаевской области, отмечает, что в Украине «масштаб безумия с каждым днем растет». «Это дурдом», - уверена она.

«Кадровый голод» в украинской армии, вероятно, вынуждает киевские власти на отчаянные меры, чтобы восполнить потери личного состава Вооруженных сил Украины.

Ситуация в армии Украины, как заметно, оставляет желать лучшего. Так в Верховную Раду был внесен законопроект, позволяющий призывать на службу инвалидов (с их согласия).

Соратники украинского президента также недавно выдали еще одну «гениальную» идею: объявить амнистию и дать автоматы лицам, находящимся под следствием, в том числе и по тяжким и особо тяжким статьям.

Недавно стал реализовываться план по призыву в украинскую армию женщин с 18 до 60 лет из Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Пока женщин только ставят на учет и выясняют, как их можно использовать на благо страны.

Согласно содержанию письма, жительнице Николаевской области пришлось принять повестку и явиться в военкомат. А то бы ей грозил штраф от 1700 до 3400 гривен (от 3 тысяч до 6 тысяч рублей). А за уклонение от призыва грозит уголовная ответственность и лишение свободы до 5 лет.

Автор письма отметила, что мужу сестры ничего не вручали.