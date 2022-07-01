МВД ДНР: в Донецке началась выдача российских паспортов

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1 июля 2022, 19:50

Паспорт России, Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики сообщило о начале выдачи российских паспортов.



"С 1 июля в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу улица Федора Зайцева, 46 в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу улица Гурьевская, 3 г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.



Ранее граждане могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Сегодня получить гражданство России стало возможно без выезда за пределы республики благодаря новому укащу президента РФ Владимира Путина.



Сегодня утром стало известно, что срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней. Нововведение регламентируют постановление правительства и приказ Министерства внутренних дел России.