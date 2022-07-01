Министерство внутренних дел Донецкой народной республики сообщило о начале выдачи российских паспортов.
"С 1 июля в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу улица Федора Зайцева, 46 в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу улица Гурьевская, 3 г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Ранее граждане могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Сегодня получить гражданство России стало возможно без выезда за пределы республики благодаря новому укащу президента РФ Владимира Путина.
Сегодня утром стало известно, что срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней. Нововведение регламентируют постановление правительства и приказ Министерства внутренних дел России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Песков о послании Путину от Зеленского, переданном президентом Индонезии: речь не идет о каком-то письменном обращении
Кадыров: бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи
- #ЗАУГЛОМ Главный конструктор Ту-204 О. Алашеев: как вернуть в небо русские самолеты?
- 20:24 Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины
- 19:50 МВД ДНР: в Донецке началась выдача российских паспортов
- 19:21 В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку
- 18:59 Михаил Делягин посоветовал россиянам сменить пароли после ухода из России обеспечивающей информбезопасность компании Thales
- Telegram | (Подписаться) Киев возбудил уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й МПБр, отступивших из Горского