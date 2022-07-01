Михаил Делягин посоветовал россиянам сменить пароли после ухода из России обеспечивающей информбезопасность компании Thales

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1 июля 2022, 18:59 Источник: Говорит Москва

Михаил Делягин, фото: Alexander Legky/globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин посоветовал россиянам сменить свои пароли и пин-коды после ухода из России французской компании Thales, которая свернула все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе.

Услугами Thales в нашей стране пользовались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Западно-Сибирский коммерческий банк. На сайте компании также сообщалось о сотрудничестве с Альфа-банком.

Компания Thales выпускает аппаратные модули безопасности платёжных систем payShield 9000, предназначенные для банкоматов. Они служат для защиты операций по проверке ПИН-кодов, платежных трансакций, выпуска платёжных карт, управления ключами шифрования.

Михаил Делягин выразил мнение, что сотрудники французской фирмы после ухода из России могут отправить данные россиян хакерам. По словам Делягина, «... лучше сменить ПИН-код, потому что эта компания, возможно, просто передаст всё это хакерам, поскольку она сняла с себя ответственность за безопасность...Хотя учитывая количество мошенничеств с нашими картами, большой вопрос, что они на самом деле обеспечивали».

Сам депутат не намерен менять свои пароли. Делягин уверен в надёжности российских систем безопасности, - передаёт «Говорит Москва».