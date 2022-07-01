Военный эксперт Алексей Леонков: масштабные поставки оружия Западом на Украину не помогают ВСУ из-за полного превосходства России

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1 июля 2022, 16:54

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Масштабные поставки оружия Западом украинским военным, о которых просят киевские власти, не помогают Вооруженным силам Украины из-за полного превосходства России.

Страны НАТО регулярно обещают Киеву увеличить военную помощь. В последнее время обсуждается авиация, поскольку военных самолетов ВСУ почти лишились после высокоточных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Словакию заставляют передать Украине 14 МиГ-29. Братислава требует компенсировать это западными самолетами, в частности F-16.

По словам Леонкова, этот ультиматум связан с конфузом Польши, которую натовцы уже обманули с военной техникой, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Эксперт отметил, что поляки отдали 500 своих танков Т-72 Украине, а в обмен ничего не получили. А танки уже все сгорели. "Какие-то еще сопротивляются, но перелом вследствие этих поставок что-то не наступил", – сказал Леонков в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Эксперт говорит, что американцы со своими союзниками надеялись, что оснащение ВСУ поможет сдержать российскую спецоперацию.

Леонков заявил, что в действительности выяснилось - превосходство России в планировании боевых действий, стратегии и тактике перебивает все западные поставки. "Дополнительным аргументом стало техническое доминирование ВС РФ: российское вооружение превосходит западные аналоги, и это постоянно проявляется в реальных боевых условиях", - пояснил эксперт.

По его словам, "для Польши поставка танков Украине обернулась двойным провалом, так как боевые машины были уничтожены и не помогли сдержать российские силы, а самой польской армии Запад ничего не компенсировал".