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Цена на сельскохозяйственную продукцию выросла почти на 20% в ЕС из-за ситуации на Украине

, 15:08 Источник: ТАСС

Цена на сельскохозяйственную продукцию выросла почти на 20% в ЕС из-за ситуации на Украине
Ilya Galakhov/Global Look Press

Из-за украинского конфликта средняя цена на сельскохозяйственную продукцию в ЕС выросла почти на 20%. Об этом сообщает статистическое агентство ЕС Евростат. 

Исследователи агентства подчёркивают, что подрыв мирового рынка связан с напряженной ситуацией на Украине, так как Киев и Москва являются «крупными экспортёрами». Так, сельскохозяйственный сектор в странах Европы значительно подорожал: цены на зерновые культуры увеличились на 41,5%, масличные культуры на 51.7%, также отмечается увеличение стоимости на молоко, птицу, скот, удобрения. 

Отмечается, что наибольший рост в цене на сельскохозяйственную продукцию зафиксирован в Литве, Румынии и Нидерландах, а в Словаки, Хорватии и Греции напротив – средняя цена на продукцию снизилась. 

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