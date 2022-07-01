Военный корреспондент Клицперова: жители Чехии «перегорели» темой Украины из-за перенасыщения в СМИ

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1 июля 2022, 14:39 Источник: РИА Новости

Чехия, Прага, фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Военный корреспондент и фотограф Ленка Клицперова заявила, что чешским пользователям больше неинтересен украинский конфликт.

Корреспондент заявила, что этот процесс закономерен: человек перенасыщается определённой информацией, и она становится для него неинтересной – происходит выгорание. То же произошло и с чешской аудиторией: по словам Клицперовой, СМИ в Чехии усиленно освещали спецоперацию на ранних стадиях, вследствие чего интерес аудитории к проблемной теме снизился.

Подтверждением служит отказ СМИ принимать материалы из зоны боевых действий, а также результаты опроса Novinky.cz на тему интереса читателя к ходу спецоперации. Так, большинство проголосовавших выбрали нейтральный вариант – «Мне все равно». Около 31% проголосовали за вариант «меньше, чем в момент его (конфликта - ред.) возникновения» и только 1,2% отдали голос за «больше, чем когда он (конфликт - ред.) вспыхнул». Остальные 30% оценили свой интерес статичным, проголосовав за «остался таким же».