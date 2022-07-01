Железный занавес-2 холодно-голодной войны опускается

В Испании завершился саммит стран НАТО. Его можно считать историческим, так как число участников расширилось. На заседаниях приняты документы, свидетельствующие об изменении политического курса альянса. В частности, Запад признал Россию главным противником. Кроме того альянс намерен увеличить своё присутствие во многих регионах мира и поставить на свои военные базы новое вооружение.
В документах, принятых на саммите, содержится множество резких формулировок в отношении России. Страны коллективного Запада считают наше государство «ужасно жестоким» и погрязшим во лжи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал, что между Западом и Россией опускается новый железный занавес. Однако Россия не закрывается от внешнего мира. В то же время страна становится независимой от Европы и США в критически важных отраслях.
Значимым решением саммита стало принятие нового пакета военной помощи Украине. Для этого оборонный бюджет альянса будет значительно увеличен. Траты на оборону составят до 2% от ВВП военно-политического блока. При этом 9 государств уже делают отчисления в указанном размере. Помимо этого будет создан специальный фонд для перевооружения альянса. Дополнительные средства ПВО направят в Германию и Италию. Значительное количество вооружений поступит в Прибалтику.
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