Экс-министр энергетики Лафазанис призвал Грецию отказаться от санкций против России

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1 июля 2022, 12:18 Источник: РИА Новости

Vangelis Evangeliou/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис рассказал в интервью РИА Новости, что стране следует отменить все санкции, направленные на РФ и, более того, заключить с Россией стратегический союз.

В интервью для издания Лафазанис отметил, что антироссийские санкции нарушают «международную законность», так как не были приняты ООН. Также от введённых рестрикций страдает сама Европа, в особенности Греция: у страны возникла проблема с поставками СПГ. Другие страны-экспортеры завышают цены на энергоресурсы, это, по мнению экс-министра, понизит уровень жизни в стране.

Политик считает, что Греция «входит в тяжёлый экономический кризис».

По мнению Лафазаниса, политика Европы, а также Греции должна быть направлена в русло налаживание «торговых и экономических связей с Россией». Он также отметил, что РФ не несёт ответственности за происходящее на Украине: «ее несут Соединенные Штаты и киевский режим».