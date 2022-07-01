Глава МИД Казахстана: роль «астанинского формата» в переговорах по Сирии возрастает

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1 июля 2022, 08:54 Источник: РИА Новости

Jonathan Carlile/imageBROKER.com, globallookpress.com

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что роль «астанинского формата» возрастает во встречах по Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Тлеуберди заявил, что в «условиях приостановки Женевских переговоров» возрастает возможность проведения переговоров по Сирии в «астанинском формате». На это повлияла восемнадцатая встреча по межсирийскому урегулированию 15-16 июня в Нур-Султане.

Сегодня, 1 июля, в Нур-Султане проходит международная конференция «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.

Министр иностранных дел республики отметил на международной конференции, что Казахстан за годы независимости обрёл статус «страны-медиатора», об этом свидетельствует и проходящий на данный момент «астанинский процесс».