Профессор Купчан: продолжение спецоперации повлечёт за собой территориальные потери Украины и ухудшение мировой экономики

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1 июля 2022, 07:49 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для издания Foreign Afdairs профессор международных отношений университета Джорджтауна Чарльз Купчан написал статью, в которой спрогнозировал потери Украины.

Профессор отметил, что «продолжение боевых действий» повлечёт за собой ещё большие потери как в живой силе, так и территориально. Он также подчеркнул, что боеприпасов, поставляемых Западом, «едва хватит» на возвращение территорий, которые на данный момент подконтрольны ВС РФ.

Также Купчан указал на ухудшение мировой экономики вследствие продолжения российской военной операции.

«Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», – отметил в статье профессор.