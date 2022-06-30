Между Суданом и Эфиопией идут боевые столкновения

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30 июня 2022, 23:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

После убийства семи суданских бойцов и одного гражданского в спорном приграничном районе Аль-Фашага произошёл вооружённый конфликт. Начались столкновения между подразделениями Эфиопии и Судана. В Хартуме утверждают, что в результате обстрелов тяжёлой артиллерии удалось отбить несколько участков суданской земли. Находящаяся там военная база уничтожена. Но пока что не ясно, чья именно это была база – эфиопская или амхарского ополчения. В Суданских военных структурах заявляют, что ответ на убийство военнослужащих будет крайне жёстким.

Премьер Эфиопии Абий Ахмед все обвинения отвергает, хоть при этом и сожалеет из-за гибели людей. Он сказал, что страна не может взять на себя ответственность за убийства суданских военных. По его словам, это сделали вовсе не бойцы эфиопской армии, а ополченцы, принадлежащие к этнической группе амхара. И сделано это было не в самой Эфиопии, а в спорном районе Аль-Фашага. Эфиопская версия гласит, что суданские солдаты прорывались на эфиопские земли при поддержке боевиков из Народного фронта освобождения Тыграи. Упомянутая организация ведёт борьбу, как против главного правительства страны, так и против амхарского ополчения.

В знак протеста суданцы уже отозвали своего посла. В Совет Безопасности ООН была направлена жалоба на действия Эфиопии. Помимо всего прочего, Хартум наотрез отказывается обсуждать вопрос принадлежности района Аль-Фашага, так как считает его давно решённым ещё в 70-х годах. Идя навстречу эфиопским крестьянам, Судан позволял сдавать свои земли в аренду Эфиопии. Но что будет сейчас в этих приграничных районах, пока что неизвестно. В любом случае стоит отметить, что Эфиопия и Судан никогда не были так близки к полномасштабной войне, как в нынешние дни.