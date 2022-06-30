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ВСУ намерены взять под физический контроль остров Змеиный

, 18:40 Источник: РИА Новости

ВСУ намерены взять под физический контроль остров Змеиный
Остров Змеиный. Фото: Andrey Nekrasov/globallook.com

Вооруженные силы Украины собираются взять под физический контроль остров Змеиный, откуда в четверг были выведены российские войска. Об этом сообщил заместитель начальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.

Как сообщалось, в четверг Министерство обороны РФ заявило о выводе российских войск с острова в качестве жеста доброй воли.

«Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия», - завил Громов на встрече с журналистами в четверг. 

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