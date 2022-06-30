Норвегия запретила России посещать Шпицберген

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30 июня 2022, 17:53

Норвегия запретила России через свою материковую территорию поставлять грузы на архипелаг Шпицберген, находящийся в Северном Ледовитом океане. Москва пригрозила ответными мерами.



Норвегия запретила даже поставку для предприятий архипелага товаров, продуктов, лекарств, необходимых для людей. Сам архипелаг принадлежит Норвегии. Но с начала прошлого века там имеется несколько российских посёлков, ведущих разработку угля. Например, в Баренцбурге проживает 500 человек. На Шпицбергене находится российское консульство. С началом спецоперации РФ на Украине Норвегия запретила российским кораблям заходить в свои порты.



В Совете Федерации России сообщили о нарушении прав россиян. Статус архипелага определён международным документом. Согласно ему, проживающие на острове люди должны иметь возможность получать из России все необходимые грузы. К сожалению, официальный Осло не предложил альтернативных вариантов доставки грузов россиянам. Блокада Шпицбергена напоминает блокаду Калининграда. Однако в отношении последнего демарша Литвы Россия нашла меры влияния.



Ситуация на архипелаге не критическая. Но людям необходимо готовиться к зиме. Если из-за недостатка запасных деталей остановится работа ТЭЦ, может произойти катастрофа. Остаётся надеяться на арктическую солидарность норвежцев.



