Норвегия запретила России через свою материковую территорию поставлять грузы на архипелаг Шпицберген, находящийся в Северном Ледовитом океане. Москва пригрозила ответными мерами.
Норвегия запретила даже поставку для предприятий архипелага товаров, продуктов, лекарств, необходимых для людей. Сам архипелаг принадлежит Норвегии. Но с начала прошлого века там имеется несколько российских посёлков, ведущих разработку угля. Например, в Баренцбурге проживает 500 человек. На Шпицбергене находится российское консульство. С началом спецоперации РФ на Украине Норвегия запретила российским кораблям заходить в свои порты.
В Совете Федерации России сообщили о нарушении прав россиян. Статус архипелага определён международным документом. Согласно ему, проживающие на острове люди должны иметь возможность получать из России все необходимые грузы. К сожалению, официальный Осло не предложил альтернативных вариантов доставки грузов россиянам. Блокада Шпицбергена напоминает блокаду Калининграда. Однако в отношении последнего демарша Литвы Россия нашла меры влияния.
Ситуация на архипелаге не критическая. Но людям необходимо готовиться к зиме. Если из-за недостатка запасных деталей остановится работа ТЭЦ, может произойти катастрофа. Остаётся надеяться на арктическую солидарность норвежцев.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Конашенков: жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих — это самая главная задача, всё остальное потом
Ветеран спецназа: бандиты сдались и ухмыляются, ведь не все снимали себя на видео, когда издевались над нашими
- #ЗАУГЛОМ Главный конструктор Ту-204 О. Алашеев: как вернуть в небо русские самолеты?
- 17:53 Норвегия запретила России посещать Шпицберген
- 17:09 Президент США вновь допустил «оговорку по Байдену»
- 15:14 The Portugal News: в Португалии, самой привитой от Covid-19 страны в Европе, зашкаливают данные о заболевших
- 12:55 Немецкая журналистка Алина Липп рассказала RT DE о преследовании в ФРГ за правду о Донбассе
- Telegram | (Подписаться) Байден рассказал о новом пакете военной помощи Киеву на $800 млн и пообещал Украине поддержку «столько, сколько потребуется»