The Portugal News: в Португалии, самой привитой от Covid-19 страны в Европе, зашкаливают данные о заболевших

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30 июня 2022, 15:14

Из открытых источников

Многоразовые прививки от коронавирусной инфекции не спасли жителей Португалии от волн заболеваемости. Самая привитая страна Европы страдает от высокого уровня числа заболевших среди взрослого населения.

Согласно статистике, практически каждый взрослый гражданин страны получил две дозы вакцины от ковида. После этого большинство населения страны «усилили» так называемыми бустерами. Такие данные приводит местная газета The Portugal News.

На фоне этой медицинской «идиллии» Португалия остаётся среди Европейского Союза лидером по количеству новых случаев заражения SARS-CoV-2 на миллион жителей за последние семь дней и занимает второе место в мире по этому показателю.