Немецкий депутат Шмидт сообщил о создании в ФРГ НКО для решения проблем с русофобией и дискриминацией русских

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30 июня 2022, 10:39

Бундестаг, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Проблемами дискриминации русских в Федеративной Республике Германии займётся учреждённая на днях некоммерческая организация. Сотрудники будут помогать людям, столкнувшимся с фактами русофобии юридически.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.

Политик отметил, что решение было принято на заседании фракции «Альтернатива для Германии», на которой Шмидта избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. «А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда с привлечением своих адвокатов», − цитирует агентство слова парламентария.

Депутат бундестага уточнил, что занимает теперь должность заместителя руководителя учреждённой НКО. В этом качестве политик будет поддерживать связь с российской общественностью, осуществлять медийную работу и поддерживать российских немцев. «Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом, ввиду того, что я являюсь депутатом», − заметил в разговоре с агентством Шмидт.

Возглавил новую НКО бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме. Также политик и общественник отметил, что в организацию уже поступили первые обращения граждан, которые столкнулись с гонениями и дискриминацией, а также ущемлениями прав и свобод из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.