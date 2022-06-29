Американец Дрюке, который был пленен под Харьковом, заявил, что ему не платили обещанных денег за участие в боевых действиях

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29 июня 2022, 18:04 Источник: РИА Новости

Американский солдат. Фото: Pavlo Palamarchuk/globallook.com

Американский гражданин Александер Дрюке, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины и был взят в плен российскими военными под Харьковом, рассказал, что ему была обещана зарплата порядка 3,5 тысячи долларов в месяц, однако он этих денег не получал.

Дрюке объяснил журналистам, что он решил поехать в Украину после того как увидел сюжет в теленовостях. По прибытии в страну, пока шла подготовка, ему выплачивали гонорар около 1 тысячи долларов в месяц.

«Было устное соглашение, что я получу деньги (за участие в боевых действиях), но я ничего не получил. <...> Это должно было быть примерно 3,5 тысячи долларов в месяц», - заявил Дрюке.

Ранее сообщалось, что американцы 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен под Харьковом 15 июня.