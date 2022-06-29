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Поклонники Греты Тунберг оставили после её выступления в Глэстонбери кучи мусора

, 17:22

Поклонники Греты Тунберг оставили после её выступления в Глэстонбери кучи мусора
Глэстонбери после лекции Тунберг, dpa/ Global Look Press.com

В английском Глэстонбери завершился музыкальный фестиваль. В этом году его завершили лекции по проблемам экологии и загрязнения окружающей среды от небезызвестной Греты Тунберг.

Примечательно, что ревнители и упорные «зелёные» и псевдоэкологи оставили после себя кучи мусора и загаженный парк. Если вспомнить, что они в своих выступлениях подчёркивают вред от выбросов в атмосферу углекислого газа, пластика в воду и почву. Тогда что сделали после своего «марша экологии», как ни загрязнили в разы этот редкий уголок природы в современном европейском городе?

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