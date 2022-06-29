ВКС России ликвидировали под Харьковом пункты управления и около сотни боевиков нацбата «Кракен»

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29 июня 2022, 16:20

Украинский боевик в плену, Alexandr Yakovlev/ Russian Look

Военно-космический силы России нанесли удары и уничтожили четыре пункта управления, а также ликвидировали около сотни боевиков нацбатальона «Кракен». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами ВКС России уничтожены пункты управления, в числе которых направляющие батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

Также сообщается, что в Харьковской области уничтожены порядка сотни боевиков нацбатальона «Кракен». Командование экстремистов приняло решение оставить позиции.