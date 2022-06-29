DailyMail: Вирусы обрушиваются на Великобританию как из рога изобилия

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29 июня 2022, 15:52

Колба, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

В Соединённом Королевстве наблюдается неблагополучная эпидобстановка, страну потоком накрывают волны того или иного заболевания. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на «экспертов по болезням».

«Череда инфекционных заболеваний, обрушившихся на Великобританию за последние шесть месяцев, позволяет предположить, что в скором времени государство может поразить «болезнь X», − отмечают собеседники издания.

Примечательно, что профессор Марк Вулхаус предупреждает, что «на горизонте» может появиться нечто «более серьезное».

За первые шесть месяцев текущего года врачи Великобритании фиксировали среди граждан и прибывших в страну птичий грипп, грипп Ласса, геморрагическая лихорадка и обезьянья оспа.