Принц Чарльз получил от экс-премьера Катара 3 млн евро под видом пожертвований

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29 июня 2022, 13:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Фото: pixabay.com

В газете Sunday Times заявляется, что наследник британского престола августейший принц Чарльз несколько лет назад лично получил от катарского шейха, бывшего премьера этого государства, пожертвования в 3 млн евро наличными. Деньги ему принесли в чемодане и сумках. Канцелярия принца утверждает, что эти средства являются пожертвованием для благотворительного фонда принца, и всё оформлено, как подобает. Один раз миллион принесли в чемодане, другой раз – в саквояже, а в третий - в сумках из престижного универмага Fortnum and Mason. Обсуждения вокруг этой сделки до сих пор идут в среде интернет-пользователей.

Все вышеперечисленные деньги получил Благотворительный фонд принца Уэльского, который выдаёт гранты на образование, здравоохранение и помощь малоимущим. Фонд заверил представительство Sunday Times, что его аудиторы сочли такого донора, как катарский экс-премьер Хамад бин Ясим, вполне приемлемым. Один из бывших советников наследника короны, который занимался деньгами шейха, отметил, что все «чувствовали себя очень некомфортно в данной ситуации». Но по его словам, единственное, что они могли сделать, это пересчитать средства и отчитаться о своих действиях.