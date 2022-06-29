В Грузии наблюдаются серьёзные внутренние противоречия

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29 июня 2022, 08:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Оппозиционная партия в Грузии «Лело» выступила против правящего режима, и на этот раз всерьёз вознамерилась повлиять на ход политики государства. Оппозиция настаивает на том, что озвученный на последнем митинге ультиматум должен быть выполнен обязательно.

До 3 июля этого года всё правительство должно уйти в отставку. Вместо него должно будет сформироваться техническое правительство народного согласия. Оно может заняться реализации знаменитых 12 условий Еврокомиссии. До этой даты представители «Национального совета» собираются ездить по городам и сёлам Грузии и вести пропагандистскую работу с населением.

В заявлении от «Лело» говорится, что общество должно сделать всё возможное, чтобы через полгода страна получила статус кандидата и встала «на необратимый путь к Евросоюзу». «Мы призываем «Грузинскую мечту» начать переговоры с гражданским обществом и партиями для определения принципов формирования правительства национального согласия. Если правящая партия проигнорирует требование, «Лело» не сможет продолжить работу в парламенте и сакребуло (зак.собрании) в обычном режиме. Вся ответственность за дальнейшие события ляжет на правящую команду», - было сказано в заявлении оппозиционеров.

Столь серьёзный и даже радикальный настрой поддерживается несколькими европейскими политиками. Всё чаще и чаще начинают звучать комментарии о том, что грузинский народ заслуживает другого правительства, и что нынешняя власть не способна выполнить «вековую мечту» и интегрироваться в Старый Свет.