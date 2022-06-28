WarGonzo: военные НМ ДНР перекрыла трассу Лисичанск-Артёмовск

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28 июня 2022, 17:34

Красное Знамя, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo сообщили во вторник, 28 июня, со ссылкой на источник среди подразделений передовой линии Донбасса о перекрытии трассы Лисичанск-Артёмовск силами НМ ДНР.

Огневой контроль трассы и ранее находился у союзников, но противник не оставлял попыток вырваться из тактического окружения, несмотря на обстрелы и не высокий процент выживаемости.

«Теперь бойцы 100-й и 5-й бригад НМ ДНР вышли непосредственно на трассу, сделав серьёзный рывок. Крышка Лисичанского котла захлопнута», − говорится в сообщении военкоров. Подробности обещают в специальном включении на протяжении ближайших суток.