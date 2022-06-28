Евросоюз начнет торговлю электроэнергией с Украиной 30 июня

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28 июня 2022, 15:50

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, / globallookpress.com

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила о начале 30 июня торговли электроэнергией между Украиной и Евросоюзом.



«Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня», - заявила она



Симсон также добавила, что «приветствует это событие» и называет его «успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем».



Ранее стало известно, что экспорт электроэнергии из России в КНР увеличился. Так, в январе-мае он вырос на 96.5% год к году и достиг 1.78 млрд кВт\ч. Эти данные следуют из китайской таможенной статистики. Поставки увеличились и в денежном выражении - почти вдвое, до 85.2 млн долларов США.