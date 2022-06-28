ФАН: Сюжет военкора Сладкова о мощи российских танков в СВО

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28 июня 2022, 15:33

Военкор Сладков и танкист/ стоп-кадр из видео

Известный российский военный корреспондент Александр Сладков снял сюжет на просторах проведения спецоперации ВС России на Украине. Он отмечает успехи совместных усилий объединённой союзнической группировки войск РФ и ЛДНР, которая освободила большую часть Донбасса от оккупации киевских вооружённых формирований. Видеосюжет разместило во вторник, 28 июня, Федеральное агентство новостей.

В материале видно приготовление техники, а после проезд военкора вместе с танкистами. Сладков подчеркнул, что общими усилиями ВС РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР удастся окончательно одержать победу над украинскими агрессорами.

«Как ни плохо это звучит, но для Вооруженных Сил России нынешние события ко времени. Они изменят их. Поверьте, позитив есть, реально. Как только мы столкнем в пропасть ложь, мы обретем огромную свободу необходимых действий и это главное!» − подчеркнул Сладков.