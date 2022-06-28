Организатор «Конвоя свободы» Тамара Лич повторно арестована – ордер об аресте по всей Канаде подписал лично Трюдо

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июня 2022, 14:29

Тамара Лич, лидер "Конвоя свободы"/ из открытых источников

Глава и один из организаторов «Конвоя свободы» Тамара Лич повторно взяла под арест в Медисин-Хат, штат Альта, за нарушение условий освобождения под залог. Адвокаты уже подтвердили факт взятия под стражу.

Правозащитник Кит Уилсон, который защищает Лич в судебных не уголовных делах, отметил, что женщину арестовали вечером в прошлый понедельник. Ему удалось поговорить с подзащитной. Тамара, по словам Уилсона, сказала, что на следующей неделе ее перевезут обратно в Оттаву.

«Исходя из всего, что мы знали, она старательно соблюдала все условия освобождения под залог, как это было отмечено судьей во время ее недавнего пересмотра дела об освобождении под залог», − комментирует событие другой адвокат общественницы Эрик Грейнджер.

Возможно, поводом для проблем с законом стала фотография в соцсетях, на которой она изображена рядом с другим организатором конвоя, от которого ей было приказано держаться подальше по решению суда. Отмечается, что приказ об аресте Тамары Лич подписал лично премьер-министр Канады Джастин Трюдо.