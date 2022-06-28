Запад назло Китаю создаст аналог «Шёлкового пути»

Коллективный Запад начал инфраструктурную войну против Китая. «Большая семёрка» считает, что китайский проект «Один пояс – один путь» не отвечает интересам других государств.
Для развития собственных экономик США и партнёры намерены создать подобный маршрут, вложив в него за пять лет более 600 миллиардов долларов. Эксперты сомневаются в возможностях «обогнать» КНР в данном направлении. Однако устремления Вашингтона и Брюсселя настораживают Пекин. В Китае дипломатично ответили на планы западных политиков. Однако китайские коллеги считают недопустимым использование инфраструктуры для достижения геополитических результатов.
Проект «Один пояс - один путь» Китай начал реализовывать в 2013 году. Он предусматривал создание самого длинного экономического коридора. Новый «Шёлковый путь» охватил множество государств с общей численностью населения в 4,4 миллиарда человек. По итогам прошлого года объём торговли по нему составил порядка 1,8 триллиона долларов. Это стало рекордным показателем.
Китай активно строит новые дороги и пути для транспортировки своих товаров в другие государства. США и ЕС не являются крупными товаропроизводителями, соответственно аналог китайскому маршруту им вовсе не нужен. Разрушить китайский проект западные страны хотят исключительно для понижения экономической мощности Поднебесной.
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