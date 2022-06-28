Белый дом сомневается в способности Украины вернуть потерянные территории

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28 июня 2022, 10:28

Белый дом США, White House/ Globallookpress.com

Представители администрации американского президента Джо Байдена выражают сомнения в способности властей Украины вернуть утраченные территории, которые уже находятся под контролем российских войск. Сообщает во вторник, 28 июня, RT со ссылкой на сюжет CNN.

Американские журналисты отмечают, что советники главы США Байдена приступили к обсуждению изменения отношения украинского президента Владимира Зеленского к «победе Киева», под которой уже допускают уменьшение государственной территории Украины.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», − цитирует агентство слова помощника одного из американских конгрессменов на условиях анонимности.

Он утверждает, что Киев запросил у Вашингтона не менее 48 РСЗО, однако Минобороны США располагает лишь восемью комплексами, необходимыми Украине.

Бывший конгрессмен Тулси Габбард в статье для журнала Foreign Policy ранее предположила, что властям Украины придётся согласиться на переговоры с Россией.

Ранее сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала западные государства не проявлять признаков усталости или желания уступить на фоне украинского кризиса.