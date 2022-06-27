Зеленский заявил, что в случае атаки на Украину с территории Приднестровья Киев ответит ударом

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27 июня 2022, 20:13 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Если Украина будет атакована с территории Приднестровья, она ответит ударом. Об этом заявил в понедельник на совместной с молдавским лидером Майей Санду пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-конференция была посвящена итогам визита в Киев президента Молдавии. Среди прочего журналисты спросили Зеленского, есть ли риск ударов по Украине с территории Приднестровья, в котором размещены российские миротворческие силы.

Украинский президент оценил риски как невысокие, хотя уточнил, что «неприятные сигналы» Киев получает. По его мнению, подобные действия стали бы «глобальной ошибкой».

«Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», - заявил Зеленский.

Ранее в МВД Украины выразили сожаление, что Киев не может ввести войска в Приднестровье.