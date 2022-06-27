Россиянка София Сапега обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с ходатайством о помиловании

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27 июня 2022, 09:41

София Сапега, фото из соцсети

Осужденная в Белоруссии на шесть лет 24-летняя россиянка София Сапега обратилась к президенту Белоруссии Лукашенко с ходатайством о помиловании. В своем обращении о помиловании девушка написала, "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей" и извинилась за свои действия.

Девушка заявила, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей" и извинилась за свои действия. В ходатайстве гражданка России заявила, что на совершение преступлений ее "сподвигли молодость и глупость". По словам Сапеги, она искренне раскаивается.

Девушка в обращении к Лукашенко напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения: дала признательные показания, а также сотрудничала с органами следствия в раскрытии преступлений, совершенных иными лицами.

Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский рассказал, что его подзащитная попросила Александра Лукашенко освободить ее от отбывания наказания или заменить его на более мягкое. Она отметила, то хотела бы находиться рядом с близкими, - сообщает BBC.