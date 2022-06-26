Отмена права на аборты в США грозит массовыми протестами

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26 июня 2022, 21:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В США произошло, пожалуй, самое громкое событие за весь прошедший год.

Верховный суд лишил американок гарантированного права на аборты. По мнению аналитиков, решение стало самой звонкой из пощёчин для президентства Джозефа Байдена и для всей Демократической партии. Такое решение для этой страны – сродни землетрясению. Спустя полтора десятка лет после провозглашённой бывшим президентом Обамой либеральной революции, консерватизм нанёс своеобразный удар. Естественно это не осталось без последствий. Недовольные люди сразу же повылезали на улицы городов. Ведь клиники в десятке штатов уже заявили о приостановке оказания соответствующих услуг.

Десятки тысяч сторонников лагеря «за право выбора» вышли на улицы. Акции проходят в Вашингтоне, Бостоне, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Нью-Йорке и в других крупных городах. В соцсетях распространяются экстремистские призывы. Но при этом, акции в большинстве своём проходят без применения насилия с обеих сторон. Хотя в Нью-Йорке дело всё-таки дошло до столкновений. Там силовикам пришлось пустить против недовольных слезоточивый газ. По данным New York Post, в разных городах были задержаны 25 человек. Впрочем, митинги прошли и у консерваторов, только благодарственные. Там люди празднуют победу над «преступными и неблагими абортами, порочащими цивилизацию людей».

В других странах к решению об отмене права на аборты отнеслись не слишком положительно. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал аборты фундаментальным правом всех женщин. В Великобритании и Канаде инициатива была подвергнута жёсткой критике. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачеллет назвала решение Верховного Суда США «ударом по правам женщин и гендерному равенству». Политологи считают, что всё это обернётся новым серьёзным ударом по самому Байдену и его репутации лидера.