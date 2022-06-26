Политолог Манастырлы: присоединение Молдавии к антироссийским санкциям приведёт к экономической катастрофе

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26 июня 2022, 12:32 Источник: РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду, фото: IMAGO/Aurelien Morissard

Присоединение к антироссийским санкциям Молдавии обернётся для стары экономической катастрофой. Об этом заявил в комментарии для РИА Новости директор Balkan Centre политолог Сергей Манастырлы.

Манастырлы считает, что Молдавия в отличие от других стран, стремящихся получить членство в ЕС ради безопасности, также стремится показать «лояльность Западу». По его мнению, республика «скатится в Средневековье», если действительно поддержит рестрикции против РФ.

Политолог заявил, что Молдавию будет ждать экономическая катастрофа, поскольку нынешний упадок экономики и низкий уровень жизни населения усугубятся без российских энергоресурсов. Цены на продукты, услуги и горючее вырастут в несколько раз. Альтернативными источниками энергии в виде древесины страны ЕС обеспечить не смогут, поскольку также имеют энергетические проблемы.

Также Манастырлы отметил, что заявление Санду о «реформировании судебной системы, усилении защиты прав человека, повышении качества услуг остались только на словах». Эксперт добавил, чтт граждане Молдавии хотят знать, как им выживать в эпоху экономического кризиса, поэтому при принятии антироссийских санкций республикой может возникнуть катастрофа.