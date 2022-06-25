В КНР создали устройство для борьбы с развратом

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25 июня 2022, 21:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

В Китае учёные создали специальное устройство, анализирующее импульсы головного мозга и определяющее, когда человек смотрит порнографию.

Об этом уже успели сообщить в гонконгской газете South China Morning Post. Устройство протестировали на 15 мужчинах, которых сажали перед экранами компьютеров и показывали разные виды контента. Исследователи научили «свежеизготовленный» прибор выявлять мозговые импульсы как раз при просмотре источников порнографического содержания. Устройство подаёт сигнал при появлении на экране запрещённого контента.



Напомним, что в КНР порнография строго запрещена законом. В государстве есть специальные цензоры, которые просматривают интернет в поисках запрещённого контента. Считается, что недавнее изобретение может облегчить работу цензоров. Если же те из-за сильной усталости или других причин случайно пропустят порно-изображения, то в дело вмешается аппарат и немедленно исправит ситуацию. Одним словом, в Китае серьёзно взялись за кампанию морали и нравственности, распространяемую на всё местное население.