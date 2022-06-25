В ходе протестов против ограничения права на аборты в Америке задержали 25 человек

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25 июня 2022, 17:00 Источник: РИА Новости

Ron Adar/Keystone Press Agency, globallookpress.com

25 человек были задержаны в нескольких городах США в ходе протестов против ограничений права на аборты. Об этом сообщает РИА Новости.

Американское издание New York Post сообщает, что на демонстрации вышли тысячи протестующих, около 25 человек задержаны. Зафиксированы случаи использования слезоточивого газа полицейскими, в частности около здания сената штата.

«По оценкам одного из полицейских, в толпе было 17 тысяч человек», - отмечает издание.

Многие несли плакаты «Держите свои законы подальше от моего тела"», «Нет матки – нет мнения», а также скандировали «Мое тело – мой выбор».