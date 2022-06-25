Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Джонсон опасается, что из-за возникших экономических проблем Европа может принудить Украину к «плохому миру»

, 16:22 Источник: РИА Новости

Джонсон опасается, что из-за возникших экономических проблем Европа может принудить Украину к «плохому миру»
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

Из-за экономических проблем, возникших, в частности, вследствие введения антироссийских санкций, Европа будет пытаться оказать давление на Украину, склоняя ее к мирному договору на невыгодных для нее условиях. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам британского лидера, в последнее время он слышит от «слишком многих стран» о том, что в происходящем в Украине «нет необходимости».

«Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру», - цитирует Джонсона Reuters.

В свою очередь газета Telegraph также написала об опасениях Джонсона, что Зеленского могут склонить к заключению «паршивого» мирного договора с Россией. В связи с этим он намерен на следующей неделе просить лидеров Франции и Германии усилить поддержку Киева.

Ранее британский премьер заявлял, что конфликт вокруг Украины может затянуться на годы. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Китай поддержит Афганистан после землетрясения, направив гуманитарную помощь на сумму 7,5 миллионов долларов

Правительство Китая приняло решение направить пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых экстренно нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия люди. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Политика