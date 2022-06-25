Джонсон опасается, что из-за возникших экономических проблем Европа может принудить Украину к «плохому миру»

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25 июня 2022, 16:22 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

Из-за экономических проблем, возникших, в частности, вследствие введения антироссийских санкций, Европа будет пытаться оказать давление на Украину, склоняя ее к мирному договору на невыгодных для нее условиях. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам британского лидера, в последнее время он слышит от «слишком многих стран» о том, что в происходящем в Украине «нет необходимости».

«Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру», - цитирует Джонсона Reuters.

В свою очередь газета Telegraph также написала об опасениях Джонсона, что Зеленского могут склонить к заключению «паршивого» мирного договора с Россией. В связи с этим он намерен на следующей неделе просить лидеров Франции и Германии усилить поддержку Киева.

Ранее британский премьер заявлял, что конфликт вокруг Украины может затянуться на годы.