Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук заявил, что сожалеет о службе в рядах ВСУ из-за «вранья». Об этом он рассказал РИА Новости.
Мусейчук заявил, что сожалеет о военной службе в рядах ВСУ.
«Сожалею, что пошел (воевать – ред.), вообще бы не шел, потому что вранье все, и наши знают, что вранье, хотят сдаться, но боятся», — рассказал сдавшийся в плен.
Собеседник РИА Новости также отметил, что в его подготовке участвовали иностранные наемники: американец и англичанин объясняли с помощью переводчика «как отступать и как нападать». По словам Мусейчука, подготовка занимала около недели, затем солдат отправили в Камышевку.
Собеседник агенства отметил, что украинские военные знают о вранье (со стороны властей) и «хотят сдаться, но боятся». Он также заявил, что украинские силовики стреляют по своим.