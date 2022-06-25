Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2022, 12:25 Источник: РИА Новости

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Сдавшийся в плен украинский военный Леонид Мусейчук заявил, что сожалеет о службе в рядах ВСУ из-за «вранья». Об этом он рассказал РИА Новости.

Мусейчук заявил, что сожалеет о военной службе в рядах ВСУ.

«Сожалею, что пошел (воевать – ред.), вообще бы не шел, потому что вранье все, и наши знают, что вранье, хотят сдаться, но боятся», — рассказал сдавшийся в плен.

Собеседник РИА Новости также отметил, что в его подготовке участвовали иностранные наемники: американец и англичанин объясняли с помощью переводчика «как отступать и как нападать». По словам Мусейчука, подготовка занимала около недели, затем солдат отправили в Камышевку.

Собеседник агенства отметил, что украинские военные знают о вранье (со стороны властей) и «хотят сдаться, но боятся». Он также заявил, что украинские силовики стреляют по своим.