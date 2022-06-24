Политолог Алексей Голубев назвал политической игрой введение США антидемпинговых пошлин на российские удобрения

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24 июня 2022, 14:24

фото: Сергей Фомин, globallookpress.com

Политолог Алексей Голубев считает политической игрой введение США антидемпинговых пошлин на российские удобрения. Министерство торговли США 23 июня сообщило, что карбамидо-аммиачная смесь из России продается или будет продаваться в стране по заниженным экспортным ценам, и решено ввести антидемпинговые пошлины.

Министерство пришло к выводу по анализу поставок, которые велись с апреля 2020 года по март 2021 года.

Пошлины вводятся не в рамках очередных санкций, а из-за того, что поставки аммиачной селитры из РФ оказались намного дешевле той, что продается в Штатах. Ведомство дало указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США.

Эксперт назвал введение пошлин парадоксальной ситуацией. По информации Голубева, в США достаточно высокий спрос на российские удобрения, импортерам выгоднее покупать их у РФ по более низким ценам. По мнению политолога, «это абсолютно незаконное требование, наши экспортеры не должны платить больше из-за того, что российские удобрения и другие товары дешевле, чем американские». Но, как полагает эксперт, если речь идет о таможне, то и оплачивать разницу будут импортеры США, поскольку проходить «растаможку» придется именно им.

«Грубо говоря, по каким-то политическим мотивам Вашингтон "сковывает" свой бизнес, заставляя переплачивать больше», – цитирует Голубева ФБА «Экономика сегодня».