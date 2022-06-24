Республиканцы в Техасе требуют независимости и выхода из США

Представители Республиканской партии Техаса выступили за проведение референдума о выходе из состава США, чтобы стать независимым государством.
Отчасти это вызвано предстоящими выборами в Конгресс. Кроме того, жители данного региона не особо довольны политикой, проводимой Белым домом. Республиканцы полагают, что Техас имеет право на самоуправление, которое постоянно нарушается и игнорируется властями. Главу государства в регионе называют исполняющим обязанности. По мнению протестующих, он не одержал победу на последних выборах. Они были сфальсифицированы. Республиканцы также требуют отмены закона 1956 года, позволяющего небелым гражданам принимать участие в голосовании.
В Техасе запрещено владеть оружием людям до 21 года, в регионе есть зоны, где запрещается его использование. Депутаты считают, что такие ограничения должны быть отменены.
Техас ещё в 19 веке принадлежал Мексике. Затем он был самостоятельным государством. В дальнейшем вошёл в состав США и снова вышел. Далее началась Гражданская война. Когда она закончилась, Техас снова стал американским. Эксперты полагают, что выход штата из состава государства в обозримой перспективе невозможен. Белый дом не допустит развала страны. Проще согласиться на уступки людей, проживающих в регионе, чем терять его.
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