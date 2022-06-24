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24 июня 2022, 13:30

Глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь обеспокоен безопасностью воздушного пространства своего государства. Для его защиты он обратился к своей коллеге из Чехии Яне Чернохову.



Абсурд ситуации состоит в том, что с начала спецоперации РФ на Украине Словакия отказалась от использования самолётов МиГ-29. А американские истребители F-16 могут быть поставлены в республику только через несколько лет. К тому же Братислава не имеет больше систем противовоздушной обороны. Единственный комплекс С-300 был передан Украине. Однако российские военные уничтожили его высокоточным ударом практически сразу. В Словакии полагают, что при наличии угроз воздушное пространство страны защитят польские истребители. При необходимости они могут переместиться на словацкие аэродромы.



Крупнейшим пособником Незалежной помимо Словакии стала Литва. Мало кто сможет с первого раза найти на карте данное государство, однако оно выступило против России. Гордая республика закрыла железную дорогу в Калининград из основной части России. Из-за этого доставка многих товаров из Европы в РФ оказалась под вопросом. Заметно выслужился перед Западом на днях глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Заявив в Петербурге о нежелании признавать ДНР и ЛНР, он слегка смутил российских политиков. Кроме того, он считает, что Казахстан ничего не должен России за прекращение беспорядков, прошедших в республике в начале года.



