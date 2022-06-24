Spiegel: минфин ФРГ намерен национализировать часть газопровода «Северный поток-2»

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24 июня 2022, 12:44 Источник: Лента.ру

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Власти ФРГ намерены национализировать проложенную по территории Германии часть газопровода «Северный поток-2». В германском минфине полагают, что трубопровод пригодится для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Энергетическая компания RWE AG ранее зафрахтовала две такие установки, позволяющие поставлять до 14 миллиардов кубометров газа в год.

Авторы публикации отметили, что минусом может стать реакция российских властей, национализация может разозлить Владимира Путина.

Отмечается, что потребуются дополнительные экологические согласования. Территория, где проложен трубопровод, находится под охраной, поэтому любое изменение маршрута требует оценки воздействия на окружающую среду.

Приходится считаться и с позицией ряда представителей немецкого бизнеса. Некоторые бизнесмены в ФРГ надеются, что через несколько лет «Северный поток-2» начнет действовать. Другие переживают, что Россия может ответить на эту национализацию захватом немецких предприятий на своей территории без выплаты компенсаций.

Обсуждать национализацию в Германии стали из-за опасений полной остановки поставок газа из России. Прокачка по газопроводу «Северный поток» сокращена более чем в два раза, а в июле трубу перекроют на техобслуживание.