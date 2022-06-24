Член совета военно-гражданской администрации Рогов: ВСУ получили отпор после обстрела населенного пункта Васильевка

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24 июня 2022, 09:40 Источник: радио Sputnik

Maksim Konstantinov/Global Look Press

ВСУ получили ответный удар после обстрела Васильевки, Запорожская область. Об этом сообщает РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Украинская сторона получила удар по своим позициям со стороны Запорожской области, подконтрольной российским силам. Рогов заявил, что сообщения из украинских сетей об обстреле Васильевки «показывают беспринципность украинских властей»

«Сначала террористы Зеленского хвастаются обстрелами мирной Васильевки, а спустя полтора часа скулят «обратке» прилетевшей по позициям, с которых боевики вели обстрел», – написал Рогов в своих социальных сетях.