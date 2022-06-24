Япония поддержала решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

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24 июня 2022, 09:20 Источник: РИА Новости

Osaka, Japan, Summit 2019, photo: White House/Flickr.com, globallookpress.com

Япония поддерживает решение членов ЕС о предоставлении Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенсекретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара.

Кихара заявил, что Япония поддержала солидарность глав ЕС в отношении Украины и Молдавии, поскольку Киев подвергается «агрессии со стороны России», а Кишинёв принимает беженцев.

Также японский политик подчеркнул, что Украина нуждается в «поддержке международного сообщества», поскольку находится под воздействием российской агрессии, которую надо остановить в ближайшем времени.

Ранее глава правительства Албании Эди Рама обратился к народу Украины с советом не питать иллюзий по поводу ожидаемого получения статуса кандидата в Евросоюз.