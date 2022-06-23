Турция после скандала с убийством журналиста Хашшоги налаживает отношения с Саудовской Аравией​

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23 июня 2022, 22:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Скорый визит саудовского наследного принца Саудовской Аравии в Турцию можно считать окончанием периода «холодности отношений».

Аналитики считают, что это может быть как закономерный итог давно начатого процесса, так и результат плачевного состояния турецкой экономики, которой в срочном порядке нужны инвестиции. Также ходит мнение и о влиянии сложной международной ситуации, которая повысила значимость Эр-Рияда. Переговоры президента Эрдогана и саудовского принца бин Сальмана завершились весьма успешно.

Оба лидера приняли совместное заявление. В нём говорится, что политики выразили решимость «начать новую эру сотрудничества» двух государств. И это коснётся не только политики, но также экономики и сферы обороны. В заявлении нет ни слова про истоки турецко-саудовского конфликта. Напомним, что в 2018 году произошло убийство журналиста в саудовском консульстве Стамбула. Тот журналист, известный по имени Джамаль Хашогги, считался другом самого Эрдогана. Но сейчас времена «холодности» в отношениях двух стран уходят в прошлое, и возможно надолго. Как было сказано в заявлении, сама встреча состоялась в «атмосфере братства и искренности».