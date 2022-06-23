Украина будет судиться с Россией из-за поставок газа

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23 июня 2022, 17:27

Украинская компания «Нафтогаз» намерена подать в суд на «Газпром» из-за нарушений контракта. Российская компания не оплатила в мае аренду законтрактованных мощностей. При этом украинская сторона лишила возможностей пользоваться ими в полной мере.



Кроме того, «Нафтогаз» возобновит разбирательство по договорённостям 2019 года. Тогда «Газпрому» был предъявлен иск на 12 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что разбирательства между сторонами носят политизированный характер. На рассмотрение дел в арбитражном суде может уйти несколько лет. Но итоговое решение будет крайне сложно исполнить.



«Газпром» бронировал мощности под прокачку газа через транспортную сеть Незалежной в объёме 109 миллионов кубометров в сутки. Транзит «голубого топлива» продолжается даже при проведении спецоперации на Украине. Однако на станции Сохрановка 11 мая была прекращена подача газа. На неё приходилось 30% от всех поставок, осуществляющихся через украинскую территорию.



В Киеве заявили, что газ пошёл по неподконтрольной территории. Следовательно «Газпром» снизил оплату за неиспользованные подстанции.

Из-за сокращения экспорта российского газа в Европу украинская газотранспортная система может оказаться невостребованной. Небольшой объём топлива Россия сможет «прогнать» по альтернативным магистралям в обход Украины.