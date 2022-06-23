Депутаты парламента Италии почти «сошлись в рукопашной» из-за поставок оружия на Украину

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23 июня 2022, 17:17

Рим, Италия, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Итальянский парламентарии едва не устроили драку в стенах парламента по поводу принятого правительством страны решения поставлять оружие Украине. Информацию сообщает в четверг, 23 июня, ФАН.

В сюжете показано, как порядка десяти депутатов выбежали на трибуну с плакатами, на которых были написаны призывы не поставлять оружие Киеву. В частности, можно рассмотреть на одном из плакатов надпись: «Прекратите посылать оружие Зеленскому».

Отметим также, что практически подавляющее большинство жителей Италии (более 70%) резко негативно относятся к военной поддержке Украины, которую ведёт официальный Рим. При этом, премьер-министр страны Марио Драги игнорирует общественные настроения.