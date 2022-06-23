Марин Ле Пен стала главой фракции партии «Национальное объединение»

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23 июня 2022, 16:21

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Французский депутат, политик от консервативных, национально ориентированных сил Марин Ле Пен возглавила фракцию партии «Национальное объединение» в Парламенте Франции. Об этом сообщает в четверг, 23 июня, ФАН.

Местные СМИ сообщают, что решение в партии приняли единогласно. В частности, о принятом назначении сообщает канал BFMTV.

Как сообщалось ранее, чтобы стать лидером фракции, Ле Пен ушла с поста председателя партии «Национальное объединение». Марин возглавляла ее с 2011 года.

Отметим, коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона победила во втором туре выборов в нижнюю палату парламента, но лишилась большинства в законодательном органе.